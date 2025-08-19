قتيلان ومصابون في إطلاق نار بولاية وست فرجينيا الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الشرطة الأميركية أن إطلاق نار جنوبي ولاية وست فرجينيا يوم الاثنين أسفر عن مقتل شخصين، بينهما مطلق النار المشتبه به، فضلاً عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وقال جيس ماكمولين رئيس شرطة مقاطعة فييت إن واقعة إطلاق النار جرت في مدينة ماونت كاربون. وعثرت الشرطة على مطلق النار المشتبه به ميتاً داخل منزله بسبب ما يبدو أنه طلق ناري أطلقه على نفسه.

وقال ماكمولين للصحفيين إن ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا لجروح طفيفة جراء الإصابة بطلقات نارية، ويتلقون الرعاية الطبية، ولم يتم الإعلان عن هوية القتيلين على الفور.