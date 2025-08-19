اخبار العالم

كييف تعلن إسقاط 230 طائرة مسيرة و6 صواريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر منصة «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 230 من أصل 270 طائرة مسيرة، وصاروخين باليستيين من طراز «إسكندر-إم»، وأربعة صواريخ كروز من طراز «كيه إتش101».
وأوضح البيان إن الهجوم تم باستخدام 270 طائرة مسيرة من طراز «شاهد»، وطرازات خداعية أخرى، أطلقت من مناطق كورسك وميلروفو وبريمورسكو-أختارسك، إضافة إلى خمسة صواريخ باليستية من طراز «إسكندر-إم» أطلقت من منطقتي روستوف وفورونيج وكذلك من شبه جزيرة القرم، وخمسة صواريخ كروز من طراز «كيه إتش101» أطلقتها طائرات استراتيجية فوق بحر قزوين.
وأضاف البيان أن الهجوم جرى التصدي له عبر وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الطائرات المسيرة الأوكرانية، إلى جانب فرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي. 
وأشار البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباحا، تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط 230 طائرة مسيرة، وصاروخين باليستيين من طراز «إسكندر-إم»، وأربعة صواريخ كروز من طراز «كيه إتش101».

 

