روسيا تصد هجوماً أوكرانياً بـ 95 مسيرة.. وكييف تعلن سقوط ضحايا مدنيين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم أوكراني خلال الليلة الماضية، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة فوق أراضي 14 منطقة ومقاطعة روسية، من بينها القرم وتتارستان ومقاطعات حدودية كبرى.



في المقابل، أفادت مصادر أوكرانية بشن القوات الروسية هجمات مكثفة على عدة مناطق، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

ونقلا عن وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، أعلن سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبيتروفسك عن مقتل امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنازل جراء هجمات بالمسيرات والمدفعية، كما صرح إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريزهيا بأن المنطقة تعرضت لنحو 478 غارة خلال يوم واحد، مما أدى إلى إصابة شخصين وتدمير مبان سكنية وزراعية.