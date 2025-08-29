شاهد: تفاصيل اغتيال رئيس ناد تركي داخل أحد المقاهي باسطنبول - Alemdağ

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، اغتيال تونجاي ميريتش رئيس نادي "علم داغ"، داخل أحد المقاهي في مدينة اسطنبول.

وضجت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بأسئلة حول تفاصيل اغتيال رئيس ناد رياضي تركي في إسطنبول.





حيث وثقت كاميرات المراقبة عملية اغتيال رئيس ناد رياضي تركي بطلق ناري في رأسه داخل أحد المقاهي في اسطنبول.

وتعرض تونجاي ميريتش، رئيس نادي "علم داغ – Alemdağ" الرياضي، لهجوم مسلح مجهول الهوية، أثناء جلوسه في مقهى بمنطقة "تشيكميكوي" في إسطنبول.

وعقب الحادثة وإصابة ميريتش برصاصة في رأسه، تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، وتوفي لاحقا بالمشفى.

وأطلقت الشرطة التركية عملية موسعة للقبض على المشتبه به، والذي لاذ بالفرار بعد إطلاق النار، وقد سجل الهجوم بكاميرات المراقبة في مكان العمل.

المصدر : وكالات