أفغانستان.. بلدة لم تسلم أسرة فيها من أضرار الزلزال

ابوظبي - سيف اليزيد - في بلدة "وادير" في شرق أفغانستان، لم تسلم أيّ أسرة من تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة ليلا، فكلّ عائلة تبكي ميتا أو جريحا على الأقلّ وكلّ منزل نال نصيبه من الأضرار.

تفوح رائحة الموت في المنطقة التي حلّ بها الخراب، حيث يعثر المرء على جيف مواشٍ وسط قطع خشب تداعت من المنازل.

وخلف الزلزال، حتى الآن، 812 قتيلا و2817 جريحا. وهي حصيلة قابلة للارتفاع بسبب وجود العديد من السكان تحت أنقاض المباني المدمرة.

ومن بعيد، يُسمع نحيب النساء اللواتي نقلن إلى تخوم البلدة، بعيدا من أنظار الوافدين الجدد لمعاينة الأضرار.

وفي موقع منزل مدمّر، يعمل مسعفون استقبلوا كالأبطال لدى وصولهم في مروحيّة وسكّان على رفع الأنقاض، بالرغم من الهزّات الارتدادية التي ما زالت تضرب المنطقة.

انتشل أحد المسعفين أمرأة من بين الركام. وصرح قبل استئناف مهمّته الشاقة "عندما أخرجناها، قالت إنها قلقة على أولادها الذين ما زالوا عالقين".

وكلّ أربع ساعات، تحطّ مروحيّة في المنطقة وسط ضجّة كبيرة، ويخرج منها جنود يقدّمون الطعام والماء للسكّان وينقلون الحمّالات التي وضع عليها الجرحى الذين هم في حالة خطرة.

وينقل هؤلاء، وهم رجال ونساء وأطفال كانوا مثل غيرهم في البلدة نائمين وقت حدوث الزلزال إلى المستشفى في جلال آباد، عاصمة ولاية ننغرهار على بعد حوالى أربعين كيلومترا.

ومن المستحيل السير على الطرقات الجبلية التي هي أصلا وعرة بعدما جرفت انزلاقات للتربة تلت الزلزال عددا كبيرا منها.