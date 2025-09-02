زلزال أفغانستان: أكثر من 800 قتيل و2700 جريح

لقي أكثر من 800 شخص مصرعهم وأُصيب أكثر من 2700 آخرين جراء زلزال ضرب شرق أفغانستان أمس الأحد بقوة 6 درجات، وأعقبته خمس هزّات ارتدادية على الأقل شعر بها السكان على بعد مئات الكيلومترات.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي أن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيًا بلغ ثمانية كيلومترات ويقع على مسافة 27 كيلومترًا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننغرهار المحاذية لولاية كونار حيث سجّل العدد الأكبر من الضحايا إلى الآن.

وأوضح رئيس هيئة إدارة الكوارث في ولاية كونار إحسان الله إحسان أن عمليات البحث لا تزال مستمرة، وهناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض, مبينًا أن الحصيلة قد تتغير لاحقًا.