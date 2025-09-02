المملكة تعزي أفغانستان

يذكر أن حصيلة الزلزال في أفغانستان تجاوزت 800 قتيل، بحسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة، فيما أصيب أكثر من 2800 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان، ليل الأحد، وبلغت شدته 6 درجات، ولا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة مستمرة وسط صعوبات ميدانية كبيرة، نتيجة انقطاع الطرق وتعذر وصول الفرق إلى عدد من القرى المنكوبة.
