تقرير إسرائيلي: صلاة الظهر أنقذت قادة حماس في الدوحة من الموت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سبب غير متوقع وراء فشل إسرائيل في اغتيال كبار قادة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت "القناة 12" العبرية إنه وبعد يوم من محاولة تصفية المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، أفادت تقارير بفشل الهجوم بسبب قرار قادة حماس أداء صلاة الظهر ومغادرة قاعة المفاوضات.

ووفقا لتقارير إيرانية، ترك قادة حماس هواتفهم المحمولة في قاعة المفاوضات، وهو ما ضلل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وجعلها تعتقد أن القادة ما زالوا موجودين في موقع الهجوم، وفقاً لما نقلته شبكة RT الروسية عن المصادر الإسرائيلية والإيرانية.

وقد تم تنفيذ الهجوم باستخدام 12 صاروخا و15 طائرة مقاتلة، وكان هدفه الرئيسي تصفية كبار قادة حماس، خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل. ووفقا للتقارير، نجا فريق حماس التفاوضي الذي كان يدرس مترح ترامب لوقف إطلاق النار.

وأفادت القناة العبرية بأنه ورغم التقارير والتصريحات الرسمية الصادرة عن حماس والتي تفيد بنجاة الشخصيات البارزة في المكتب السياسي للحركة من هجوم سلاح الجو الإسرائيلي، إلا أنه لم يثبت حتى الآن وبصورة قاطعة نجاتهم من هجوم الدوحة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السؤال المطروح هو سبب تأخر حماس في تقديك الأدلة على نجاتهم.

والثلاثاء، أكد مصدر في حركة حماس لوكالة "نوفوستي" الروسية عدم وجود معلومات عن مقتل قادة من الحركة في هجوم الدوحة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء الوفد المفاوض أصيبوا في الهجوم. وقال المصدر إن معلومات وردت عن سقوط ضحايا في صفوف أعضاء الوفد المرافق لقيادات حماس، من بينهم نجل خليل الحية.

هذا، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".