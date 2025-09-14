المملكة تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنود باكستانيين شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، مما أسفر عن وفاة عددٍ من الأشخاص. وجدّدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، وتتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية.



