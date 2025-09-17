اليمن: السلام يبدأ بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال، عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أكدت اليمن أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار يتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، مشددة على أن السلام الحقيقي يتطلب معالجة جذور الأزمة ومحاسبة الطرف المعرقل.

وجددت اليمن في بيان أمام مجلس الأمن ألقاه مندوبها الدائم السفير عبدالله السعدي، أمس، التزام مجلس القيادة والحكومة بخيار السلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الحوثيين، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم وتجفيف مصادر تمويلهم.

في الأثناء، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن 70% من الأسر اليمنية لا تملك ما يكفي من الغذاء، فيما يعاني نحو نصف السكان من حرمان غذائي شديد، مشيراً إلى أن اليمن أصبح ثالث أكثر دولة في العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح فليتشر أن ارتفاع أسعار الغذاء، واستمرار الحرب، وانهيار الاقتصاد، كلها عوامل عمّقت الأزمة الإنسانية.

في السياق، قال وزير البيئة اليمني، توفيق الشرجبي، إن هناك أضراراً بيئية بالغة الخطورة، جراء الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يشكل خطراً جسيماً على البيئة البحرية ومواردها.

وأضاف الشرجبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بعض السفن التجارية التي تستهدفها هجمات ميليشيات الحوثي تكون محمّلة بمواد خطرة، وبالتالي فإن انفجارها أو احتراقها يُخلّف كارثة بيئية وبحرية يصعب احتواؤها.

وأشار إلى أن استهداف السفينة «روبيمار» المحملة بعشرات الآلاف من الأطنان من سماد نترات الأمونيا، أدى إلى غرقها قبالة السواحل اليمنية، ورغم أن الشحنة كانت محفوظة داخل حاويات محكمة الإغلاق، فإن بقائها في قاع البحر لفترة طويلة يهدد بتسربها تدريجياً إلى البيئة البحرية، مما يشكل خطورة بالغة.

وقال الوزير اليمني، إن التسرب، في حال حدوثه، يحمل خطراً مزدوجاً، إذ إن ذوبان نترات الأمونيا في مياه البحر يؤدي إلى تلوث بيئي حاد، يؤثر مباشرة على الحياة البحرية، وعلى الشعاب المرجانية، ويهدد بشكل خاص سبل عيش الصيادين والمجتمعات الساحلية، ويؤثر على الثروة السمكية، وبالتالي الأمن الغذائي اليمني عموماً.