القيادة تتلقى التهاني من الدول بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقيات تهنية من القيادة القطرية والقيادة البحرينية والقيادة العمانية، بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة. وأعرب قادة البحرين وقطر وعمان عن أطيب التهاني والتمنيات للملك وولي العهد، منوهين بمسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة في ظل قيادته الحكيمة.



