عبدالله بن زايد يؤكد دعم جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وام)

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في الاجتماع متعدد الأطراف الذي استضافته الولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك خلال أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد جاء عقد الاجتماع بدعوة من فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وشارك فيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وفخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية. كما حضر الاجتماع إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء عقد الاجتماع بهدف إجراء محادثات متعددة الأطراف حول سبل إنهاء الحرب الدموية في غزة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، واتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة.

وثمّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة والأوضاع المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، مؤكداً دعم دولة الإمارات الثابت لهذه الجهود والمبادرات كافة التي تقود إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى تسوية سلمية تقود إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وللمنطقة بأسرها.

كما أشار سموه إلى أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي المجتمع الدولي لتحقيق «حل الدولتين»، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التصدي للتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وفرض سيادة القانون، وإعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة.

إلى ذلك، أكد القادة المشاركون، ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، بما يكفل إطلاق سراح الرهائن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.

وأبرز القادة في بيان مشترك صدر بعد القمة، الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلاً عن عواقبه الخطيرة على المنطقة، وتأثيره في العالم الإسلامي، وجددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري، وضرورة السماح بعودة الذين غادروا.

وجدد القادة التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب، وأكدوا أهمية قيادته من أجل إنهاء الحرب وفتح آفاق لسلام عادل ودائم. وشددوا على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس، وأعربوا عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

كما أكد المشاركون ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استناداً إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معاً لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة. وأكدوا كذلك أهمية الحفاظ على الزخم لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.