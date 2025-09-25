إغلاق مؤقت لمطار ألبورج الدنماركي بسبب طائرات مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الدنماركية عن إغلاق مطار ألبورج شمال البلاد مؤقتاً في وقت متأخر من مساء أمس، وذلك بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة في مجاله الجوي، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين فقط.

وأكدت شرطة شمال يوتلاند وجود ضباطها في الموقع للتحقيق في الحادث، الذي يأتي بعد إغلاق مماثل لمطار كوبنهاجن الدولي قبل يومين للسبب ذاته.

وأدى الإغلاق الفوري للمطار إلى تحويل ثلاث رحلات جوية قادمة إلى مطارات أخرى، بحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24"، بينما لم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة أو مصدرها.