لافروف وروبيو يؤكدان على الحل السلمي في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد -  أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو سبل إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وذلك خلال لقاء مغلق استمر لمدة ساعة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لبيان الوزارة الذي نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد لافروف استعداد موسكو للالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في القمة الرئاسية السابقة في ألاسكا، بما في ذلك تنسيق الجهود مع واشنطن لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على أهمية استثمار الزخم الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لتطبيع العلاقات الثنائية، واتفقا على تكثيف الجهود لاستعادة عمل البعثات الدبلوماسية ومواصلة الحوار البناء بين وزارتي الخارجية.

