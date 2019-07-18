جريمة اغتصاب وقتل “حنان”..توقيف 8 أشخاص آخرين ومصور الفيديو معتقل في قضية أخرى

أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، قبل قليل، عن توقيف ثمانية مشتبه فيهم آخرين، على خلفية جريمة القتل العمد، التي هزت المغاربة، والتي ذهبت ضحيتها الشابة حنان بعد اغتصابها ب”القراعي”، بالرباط، وشكلت لاحقا موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن أعمار الموقوفين فيهم، تتراوح ما بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية الأبحاث التي أعقبت نشر مقطع فيديو، يوثق واقعة الاعتداء الجسدي المفضي إلى الموت في حق الضحية، وهي الأبحاث التي أسفرت عن هوية المشتبه فيه، المتورط في تسجيل الفيديو، والذي تبين أنه يوجد رهن الاعتقال على خلفية قضية جنائية أخرى.

وأشار البلاغ إلى ان تحقيقات مكنت أيضا من تحديد هوية سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم من حضر واقعة الاعتداء على الهالكة دون تقديم المساعدة الواجبة لها، ومنهم من توصل بمقطع الفيديو وكان على علم بملابساته، دون إشعار السلطات المختصة بخصوصه.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن تفاعلت مع هذا التسجيل، وباشرت في شأنه بحثا أظهر أنه يتعلق بواقعة قتل عمد ذهبت ضحيتها سيدة، سبق وأن عثر عليها وهي تحمل إصابات جسدية خطيرة، بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط بتاريخ 08 يونيو من السنة الجارية، قبل أن توافيها المنية بعد ذلك نتيجة مضاعفات إصاباتها الجسدية، حيث تم أيضا توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة وتقديمه أمام العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، ورهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية وكذا المتورطين المفترضين فيها.ث