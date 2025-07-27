شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن 71 عامًا إثر سكتة قلبية والان مع التفاصيل

أعلنت شرطة ولاية فلوريدا الأميركية، الخميس، وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، في خسارة صادمة لأحد أبرز رموز الرياضة الاستعراضية في العالم.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن النجم الراحل، واسمه الحقيقي تيري بوليا، يُعد من أعظم المصارعين في تاريخ اتحاد WWE، حيث لمع نجمه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وساهم بشكل جوهري في تحويل المصارعة إلى ظاهرة جماهيرية عالمية.

وكان هوجان النجم الأبرز في أول نسخة من عرض "ريسلمانيا" عام 1985، وخاض على مدى عقود مواجهات أسطورية أمام أسماء بارزة مثل أندريه ذا جاينت، وراندي سافاج، وذا روك، وحتى ضد رئيس الاتحاد فينس مكمان، في نزالات جمعت بين الواقع والدراما.

وخلال مسيرته الحافلة، تُوّج هوجان بـ6 بطولات في WWE، وتم إدخاله إلى قاعة المشاهير عام 2005، تقديرًا لإرثه وتأثيره العميق على صناعة المصارعة الترفيهية.

وفي بيان نعي رسمي، قالت شركة WWE: "هوجان لم يكن مجرد مصارع، بل رمز ثقافي عالمي. بفضل حضوره الكاريزمي، ساهم في نقل WWE إلى العالمية خلال الثمانينيات. نتقدم بخالص تعازينا لأسرته وأصدقائه وملايين معجبيه حول العالم."

وإلى جانب المصارعة، كان هوجان وجهًا مألوفًا في السينما والتلفزيون، حيث شارك في العديد من الأعمال التي وسّعت من شعبيته خارج الحلبة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن هوجان عن توليه منصب المفوض الأول لمنظمة "ريال أمريكان فريستايل"، التي وصفها بأنها أول دوري مصارعة غير مكتوبة السيناريو، في محاولة لإعادة تقديم اللعبة بروح أكثر واقعية وارتجالاً.