اخبار الرياضه

فاجأ أودينيزي مضيفه إنتر وأسقطه 2
بطولة ألمانيا: غيراسي على الموعد مجددا في فوز أول لدورتموند
كان الغيني سيرهو غيراسي، هداف دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، على الموعد مجددا وقاد فريقه بوروسيا دورتموند لانتصاره الأول بتسجيله ثنائية في الفوز الكبير على ضيفه أونيون برلين 3
بطولة إنكلترا: سوبوسلاي يهدي ليفربول انتصارا ثمينا على أرسنال
أهدى لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي ليفربول حامل اللقب فوزا ثمينا على وصيفه أرسنال 1
فلاشينغ ميدوز: بيغولا تعبر بسهولة إلى ربع النهائي
بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة عالميا ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلّبها الأحد على مواطنتها آن لي 6
بطولة إنكلترا: برايتون يقلب الطاولة على سيتي ويكبده خسارة ثانية تواليا
قلب برايتون الطاولة على مانشستر سيتي وأسقطه 2