شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع الإيفواري تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري وينتظر رحيل الجفالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك أنه تم التوصل لاتفاق شخصي مع الإيفواري تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة، بشرط رحيل أحد اللاعبين الأجانب لإفساح المجال فى القائمة لقيد اللاعب، والأقرب رحيل التونسي أحمد الجفالي، خاصة أن اللاعب الإيفواري يبلغ من العمر 27 عاماً.

وقال المصدر، إن الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الإيفوارية والفرنسية حول راتبه ومدة التعاقد، وينتظر حسم الصفقة مع ناديه السويسري.

أحمد الجفالى يقترب من الانتقال للأفريقى التونسى على سبيل الإعارة

يأتى ذلك فى الوقت الذى اقترب فيه اللاعب التونسي الشاب أحمد الجفالي من مغادرة صفوف نادي الزمالك المصري، والانضمام إلى النادي الأفريقي التونسي على سبيل الإعارة، في خطوة تهدف لمنحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرة في الدوري التونسي.

ويعمل التونسى يامن بن ذكرى، لاعب الزمالك السابق، على مساعدة الفريق فى خروج أحمد الجفالى وانتقاله لصفوف الأفريقي التونسى، لاسيما أن اللاعب يفضل الانتقال لأحد أندية الدورى المصرى وعدم العودة إلى تونس حتى لا يشعر بفشل تجربته فى الدورى المصرى، وهو الأمر الذى يعطل إتمام انتقال اللاعب حتى الوقت الحالى، فى ظل بحثه عن عرض من أندية مصرية.