شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية وسط صمود هدنة إيران وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع حاد في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، ما عزز الآمال بتحسن الطلب في أكبر دولة مستهلكة للوقود في العالم، رغم أن المكاسب بقيت محدودة بفعل مؤشرات على صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأشار موقع (إنفستنج) الأمريكي، إلى أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنسبة 0.4% إلى 67.93 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% إلى 63.76 دولار للبرميل.

كما استفادت الأسعار من استمرار ضعف الدولار الأمريكي، الذي سجل مزيداً من التراجعات بعد تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن خليف لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في وقت أبكر من المتوقع، في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف لتقويض موقف باول وتعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وكان النفط قد سجل خسائر حادة هذا الأسبوع بعد إعلان ترامب عن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، وهو ما خفف من مخاوف تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط ويبدو أن الهدنة ما زالت صامدة منذ دخولها حيز التنفيذ فجر الثلاثاء.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى تراجع بـ1.2 مليون برميل فقط.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع أكبر بلغ 11.5 مليون برميل في الأسبوع السابق، كما أظهرت البيانات تراجعات حادة في مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الطلب في السوق الأمريكي لا يزال قوياً، بل ويتزايد مع دخول موسم السفر الصيفي الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في استهلاك الوقود.