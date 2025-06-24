وجه الفريق شرطة حقوقي د / إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية بضرورة الإسراع في إكمال عمليات صيانة وتأهيل مباني وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بالخرطوم وتهيئة بيئة العمل. جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الصيانة والتأهيل برفقته اللواء شرطة / عمار رحمة الله مدير الإدارة العامة للموارد البشرية واللواء شرطة / الفاضل يوسف مدير الادارة العامة للتخطيط والعميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة حيث تفقد مبنى مكتب وزير الداخلية ومكتب المدير العام لقوات الشرطة ومكتب نائب المدير العام المفتش العام ومكاتب الشئون الإدارية والشئون المالية والخدمات والتأمين وبقية المكاتب. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها من أولى الوزارات التي إنتقلت لمباشرة مهامها مقارتها بولاية الخرطوم عقب تحريرها من مليشيا التمرد أواخر مارس من العام الجاري وأن عمليات التأهيل والصيانة لكافة مقار الشرطة تسير وفقا لمخطط الشئون الهندسية وفي خواتيمها. المكتب الصحفي للشرطة

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