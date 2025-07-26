شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للتعاون مع منظمة "صندوق غزة الإنساني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نائبة المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى تريمبلاى أن المنظمة الدولية مستعدة للتعاون مع صندوق غزة الإنساني (GHF).

وقد بدأ الصندوق الأمريكي عمله في القطاع بعد رفض إسرائيل التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكان رئيس الأونروا فيليب لازارينى قد أشار إلى أن الصندوق "لم يجلب سوى الجوع والقصف"، بينما أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن أساليب عمل الصندوق لا تفي بالحد الأدنى من معايير المنظمة الدولية. كما تعرض الصندوق لانتقادات من حركة حماس.

وقالت تريمبلاي خلال إحاطة إعلامية: "أستطيع تأكيد أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر قد أرسل رسالة إلى رئيس صندوق غزة الإنساني. وفي الرسالة، أكد فليتشر أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع أي شريك لتوصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لسكان غزة".

وأضافت أن نائب الأمين العام فليتشر أوضح في الرسالة ذاتها أن أي شراكة يجب أن تلتزم بمبادئ الحياد والموضوعية والاستقلالية.

وتابعت قائلة: "هذا يعني أنه يجب توجيه المساعدات إلى حيث تكون الحاجة إليها أكثر إلحاحا وبدون تمييز، وأننا نقدم المساعدة للمدنيين المحتاجين وليس لأطراف النزاع. هذه المبادئ حيوية لتعزيز القبول والثقة العامة اللذين يشكلان أساس العمل الإنساني الفعال".

هذا وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل بدأت العمل على تأسيس صندوق "المساعدات الإنسانية لغزة" الذي بات يحتكر توزيع المواد الغذائية في القطاع منذ ديسمبر 2023.

وبحسب معلومات الصحيفة، خصصت وزارة الخارجية الأمريكية 30 مليون دولار للصندوق في يونيو 2025، لكن هذه الأموال لم تُوزع حتى الآن، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وحذّر المسؤولون الإسرائيليون الذين أشرفوا على إعداد المشروع قادتهم مسبقا من احتمال فشله، نظرا للقيود الشديدة المفروضة على عدد مراكز التوزيع وكمية المواد الغذائية المحدودة المتاحة، وهو ما رأوا أنه قد يزيد من مخاطر اندلاع أعمال عنف.

كما أشارت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها، إلى أن مشاركة بعض الشركات الخاصة في المشروع تحولت إلى "كارثة علاقات عامة"، خاصة بالنسبة لشركة الاستشارات العالمية Boston Consulting Group.