شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عشرات القتلى فى مجزرة مروعة بحق طالبى المساعدات شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية أن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب المئات في مجزرة مروعة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق طالبي المساعدات في زكيم شمال قطاع غزة.

ارتقى أكثر من 20 شهيدًا وأصيب المئات برصاص الاحتلال، مساء أمس الجمعة، في مجزرة جديدة استهدفت طالبي المساعدات في محيط مركز المساعدات قرب زيكيم شمال غربي مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، ووسط مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهدت الرضيعة زينب أبو حليب (6 أشهر) في مستشفى ناصر في خانيونس بسبب سوء التغذية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

ووصلت شهيدة و6 إصابات معظمهم أطفال إلى مستشفى المعمداني بعد قصف منزل لعائلة دويمة بالقرب من موقف جباليا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ارتقى 4 شهداء وأصيب أكثر من 20 مواطنا من منتظري المساعدات في محيط نقطة زيكيم شمال غربي مدينة غزة. وعرف من بين الشهداء كل من نورس جمال البسيوني وحسام محمد عثمان الكفارنة.

واستشهد المواطن منير سالم عبد الكريم أبو عيد (47 عامًا) إثر قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.