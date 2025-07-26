مسيرة في صيدا رفضًا لـ"حرب الإبادة في غزة وسياسة التجويع الممهنجة"

شهدت مدينة صيدا، ​مسيرة حاشدة​ نظمتها القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية والمؤسسات الشبابية والكشفية والهيئات الأهلية والعلمائية، رفضًا لـ"حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، واستنكارًا لسياسة التجويع والحصار المفروض" على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر منذ سنوات. وقد جابت المسيرة شوارع المدينة بدءاً من ساحة الشهداء وصولاً حتى ساحة النجمة، وسط رفع الإعلام الفلسطينية والحزبية، وهتافات غاضبة دعمًا لغزة وأهلها ورفضًا للموقف العالمي.

