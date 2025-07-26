ملك الأردن أكد لترامب ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات

أعلن الدّيوان الملكي الأردني في بيان، أنّ "الملك ​عبدﷲ الثاني​ بحث خلال اتصال هاتفي مع الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بمجمل المستجدّات في المنطقة، وخاصّةً التطوّرات في غزة و​سوريا​".

وجدّد الملك التّأكيد، خلال الاتصال، على "ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على ​قطاع غزة​، وضمان تدفّق المساعدات لجميع مناطق القطاع، للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساويّة"، مشيدًا بـ"جهود الولايات المتحدة الأميركيّة ورئيسها في خفض التصعيد بالمنطقة".

وشدّد على أنّ "الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدّول الفاعلة، لتحقيق السّلام الّذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها"، لافتًا إلى "نجاح التنسيق الوثيق بين ​الأردن والولايات المتحدة​ في خفض التصعيد في سوريا"، مركّزًا على "أهميّة استقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها".

وأوضح الدّيوان أنّ "الاتصال تناول أيضًا سبل تعزيز الشّراكة الاستراتيجيّة بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما".