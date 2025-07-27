شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يقدم خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الطائرات في روسيا

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب روسيا الاتحادية في حادث تحطم طائرة مدنية في منطقة تيندا شرقي روسيا، أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.وقدم الأمين العام خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل.كانت أعلنت السلطات الروسية، الخميس، مقتل جميع ركاب طائرة تجارية من طراز أنتونوف AN-24، بعد تحطمها في منطقة جبلية نائية قرب بلدة تيندا في إقليم آمور بأقصى شرق روسيا.

وذكرت حينها وزارة الطوارئ عبر منصة تليجرام أنه "بحسب البيانات الأولية، لا يوجد ناجون"، بينما وصف موقع التحطم بأنه "منطقة يصعب الوصول إليها".

