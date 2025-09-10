أشهر مسلسلات الأجزاء في الدراما المصرية.. نجاح متجدد عبر الزمن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:11 مساءً - الدراما المصرية عرفت منذ عقود طويلة فكرة مسلسلات الأجزاء، تلك الأعمال التي تمتد قصصها عبر مواسم متعددة، وتنجح في جذب الجمهور جيلاً بعد جيل. وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة لكنها لم تكن مجرد حكايات عابرة، بل أصبحت جزءاً من الذاكرة الفنية للمصريين والعرب، حيث ارتبط المشاهدون بأبطالها وتابعوا تطور الأحداث والشخصيات على مدار سنوات.

ومن أبرز أعمال الأجزاء "ليالي الحلمية" التي وثّقت تحولات المجتمع المصري، "رأفت الهجان" الذي جسّد ملحمة وطنية، مروراً بيوميات ونيس الذي قدم كوميديا هادفة، وصولاً إلى أعمال حديثة مثل الكبير أوي، اللعبة، والمداح التي أثبتت أن مسلسلات الأجزاء ما زالت تحقق جماهيرية كبيرة.

ليالي الحلمية من أشهر مسلسلات الأجزاء

من أشهر مسلسلات الأجزاء التي حققت نجاحاً كبيراً وما زال يُعرض حتى وقتنا الحالي عبر القنوات الفضائية؛، الذي رصد تغييرات مميزة عاشها المجتمع المصري بدايةً من الأربعينيات وحتى التسعينيات من النواحي الاجتماعيه والفكرية والثقافية، وذلك من خلال شخصيات تنتمي لطبقات مختلفة.

شارك في بطولة العمل على مدار أجزائه المختلفة نخبة من كبار النجوم لعل أبرزهم يحيى الفخراني، صلاح السعدني، صفيةالعمري، هشام سليم وغيرهم، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

رأفت الهجان قدم قصة حقيقة

حقق شهرة ونجاحاً جماهيرياً منقطع النظير من خلال أجزائه الثلاثة، خاصةً أنه مستوحى من قصة حقيقة من واقع المخابرات المصرية، حيث قدم العمل قصة الجاسوس المصري رفعت الجمال الذي عمل لصالح مصر في فترة الخمسينيات والستينيات.

تألق محمود عبدالعزيز في هذا العمل، وشارك الجمهور تفاصيل دقيقة لا يعرفها الكثيرون عن أبطال الحرب، وشارك في البطولة كل من يسرا، نبيل الحلفاوي، يوسف شعبان ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من تأليف صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي.

مواقف مميزة عاشها جيل التسعينيات مع يوميات ونيس

عاش جيل التسعينيات رحلة تربوية كوميدية معبمختلف أجزائه، وخلال هذا العمل قدم محمد صبحي عملاً ذا فكرٍ مختلف، واهتم بطرح قضايا تربوية وقيم أخلاقية بشكلٍ مبسط وهادف، وتعتبر بساطة هذا العمل وتقديمه مواقف حياتيه حقيقة من أسرار نجاحه وارتباط الجمهور به.

بدأ عرض الموسم الأول من يوميات ونيس عام 1994، وشارك في البطولة بجانب محمد صبحي كل من سعاد نصر، جميل راتب، وغيرهما.

راجل وست ستات

يُعد من أبرز مسلسلات "السيت كوم" التى شهدتها الدراما المصرية، خاصةً أنها ظهرت فى وقت لم تكن هذه النوعية منتشرة، بل وساهمت فى انتشارها بشكل قوى منذ عرضها، وبسبب النجاح الذى حققه العمل قدم صناعها 10 أجزاء كاملة تم عرضها في الفترة من 2006 حتى 2013.

وشارك في بطولة العمل أشرف عبدالباقي، لقاءالخميسي، انتصار، مها أبوعوف، وسامح حسين.

هبة رجل الغراب

هو النسخة المصرية من المسلسل الكولومبي الشهير "Ugly Betty"، وتدور أحداثه حول فتاة غريبة الشكل والطباع تُدعى هبة، تعمل في شركة أزياء مليئة بالمظاهر، وتواجه تحديات مهنية وعاطفية.

قُدمت قصة العمل على مدار 4 أعوام، وقام ببطولة أول جزئين إيمى سيمر غانم، حازم سمير، ريهام حجاج، وريم مصطفى، فيما قام ببطولة الثالث والرابع ناهدالسباعي، أحمد فريد، مي فخري، وهبة عبدالعزيز.

الكبير أوى

حققلأحمد مكى ودنيا سمير غانم، نجاحاً كبيراً بعد عرضه للمرة الأولى لاعتماده على الكوميديا التى قدمها "مكي" بشكل مختلف وبه ابتكار كبير، ولذلك استغل الثنائي هذا النجاح وقدما معاً 5 أجزاء، لكن توقف هذا العمل بسبب اعتذار دنيا سمير غانم وتعرض أحمد مكي لوعكة صحية.

لكن فيما بعد استأنف مكي العمل بأجزاء جديدة وقدّم من خلاله الفنانة رحمة أحمد بشخصية مربوحة وحققت نجاحاً لافتاً في بداية مشوارها الفني.

مسلسل اللعبة الأقرب للجيل الجديد

على مدار 4 أجزاء بدأ عرضها منذ عام 2020، استطاع هشام ماجد وشيكو أن يكونا الأقرب لجيل الشباب من خلال، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صديقين يخوضان تحديات "اللعبة" التي تفرض عليهما تنفيذ مهام مضحكة وغريبة مقابل الفوز.

خلال الفترة الحالية يواصل أبطال العمل تصوير الجزء الخامس استعداداً لطرحه في نهاية العام الجاري، ويشارك في البطولة مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، وغيرهم، ومن إخراج معتزالتوني.

المداح

ظهر الفنان حمادة هلال بشكلٍ مختلف تماماً في مسلسل المداح، وعلى مدار أجزائه المختلفة نجح في جذب الجمهور لمتابعة قصص عالم الجن والسحر.

منذ رمضان 2021 ويلتقي الجمهور مع المداح كل عام، وتدور أحداثه في إطار روحاني حول رجل منشد ديني يجد نفسه في مواجهة مع عالم الجن والسحر، ويحاول مقاومة الشر بشتى الطرق.

شارك في بطولة العمل بجانب حمادة هلال؛ هبة مجدي، أحمد بدير، غادة عادل، تامر شلتوت، خالدالصاوي وعدد كبير من النجوم تم استضافتهم على مدار العمل.

كامل العدد

استطاعت الفنانة ديناالشربيني أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "كامل العدد"، وقدمت 3 أجزاء برفقة الفنان شريف سلامة، أحمد كمال، آيه سماحة، إسعاد يونس، حسين فهمي، ميمي وعدد كبير من النجوم.

ومن أسباب نجاح العمل وارتباط الجمهور به هو أنه قدم حالة اجتماعيه رومانسية في إطار كوميدي، حيث دارت الأحداث حول أحمد وليلي اللذين لديهما أبناء من زيجات سابقة ويسعيان لتأسيس أسرة جديدة ويعيشان مواقف مختلفة تتشابه مع المواقف التي يعيشها الجميع.

