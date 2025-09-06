مواعيد خسوف القمر المرتقب بالدول العربية

تشهد المنطقة العربية، مساء الأحد، خسوفا للقمر في ظاهرة فلكية يرصدها عشاق الفضاء والفلك، حيث سيتمكنون من رؤية ما يُسمى بـ”قمر الدم” خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في آسيا، ولكن أيضا بشكل طفيف في أوروبا وإفريقيا.

وقال مركز الفلك الدولي -ومقره الإمارات- إنه سيقوم ببث حي ومباشر للخسوف الكلي المرتقب، حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا.

وقال المركز على حسابه في “إكس” إنه بالنسبة لشرق العالم العربي، سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، في حين أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من الخسوف، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف.

وتحدث هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.

وبحسب مركز الفلك الدولي، وفيما يتعلق بمواقيت الخسوف، سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 07:28 مساء بتوقيت الإمارات (18:28 بتوقيت السعودية)، وسيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 08:27 مساء (19:27 بتوقيت السعودية)، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 09:31 مساء (20:31 بتوقيت السعودية)، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 10:12 مساء (21:12 بتوقيت السعودية)، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 10:53 مساء (21:53 بتوقيت السعودية)، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 11:57 مساء (22:57 مساء بتوقيت السعودية)، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 12:55 من صباح يوم الإثنين بتوقيت الإمارات (23:55 الأحد بتوقيت السعودية).

وقال المركز إنه وفي العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تماما مثلما حدث في خسوف 09/12/1992م بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في يونيو (حزيران) 1991م.

ونشر المركز صورة توضح مواعيد الخسوف بالنسبة لبعض المدن العربية، بحيث بأن الحقول الصفراء تعني أن القمر سيكون تحت الأفق في هذه الأوقات بالنسبة للمدينة المبينة.

كما نشر صورة ثانية تبين خارطة العالم موضح عليه المناطق التي يمكنها مشاهدة الخسوف إما بشكل كامل أو بشكل جزئي.

وفي حين أن رصد كسوف الشمس يتطلب نظارات خاصة، فلا حاجة في المقابل سوى إلى طقس مؤات وسماء صافية والتواجد في الموقع المناسب لمشاهدة خسوف القمر.

وهذا الخسوف الكلي للقمر، وهو الثاني هذا العام بعد الخسوف الذي رُصد في مارس (آذار)، حيث يشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12 أغسطس (آب) 2026.

هذا الكسوف الكلي للشمس، وهو الأول في أوروبا منذ عام 2006، سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وجزئيا في دول أخرى.

العربية نت