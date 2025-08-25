أبواب القدر افتتحت للمتضررين من هدد مكة.. الهيئة الملكية تعلن عن مبالغ تعويض إضافية سوف تنزل في حساباتهم البنكية بعد 5 أيام

حرصت الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة على صرف تعويضات عادلة للمتضررين من عمليات هدد مكة المكرمة، واعتبرت ذلك جزءًا من أولويات المشروع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار السكان، وقد بلغ حجم التعويضات للمتضررين من المرحلة الأولى من هدد مكة أكثر من 7 مليار ريال سعودي، كما وفرا للمتضررين مساكن بديلة بمواصفات حديثة وعصرية منتستبغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.

أبواب القدر افتتحت للمتضررين من هدد مكة.. مبالغ تعويض من الهيئة الملكية

مشروع هدد مكة يعد من أهم المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة، وقد حرصت الهيئة الملكية على تنفيذ المشروع بأسلوب يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على النسيج المجتمعي ومراعاة الأبعاد الإنسانية.

وأولت الهيئة الملكية وأمانة العاصمة المقدسة، تعويضات المتضررين من الهدد، أهمية كبيرة بحيث يحصل كل متضرر على التعويض العادل والمنصف، وفي إطار حرصها على تسهيل الإجراءات على المواطنين فقد أتاحت الأمانة العامة إمكانية التقديم على طلب تعويض هدد مكة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للأمانة، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

- فتح الموقع الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة وتسجيل الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني.

- اختيار خدمة “طلبات تعويضات الهدد” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

- تعبئة النموذج الإلكتروني وإدخال البيانات الشخصية للمتقدم، وتسجيل تفاصيل العقار المتضرر بدقة، مثل الموقع والمساحة ونوع العقار.

- رفع جميع الوثائق الرسمية المطلوبة مع الطلب.

- إرسال الطلب إلكترونيًا بعد التأكد من صحة جميع المعلومات.

خريطة هدد مكة الجديدة 1447

أعلنت الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة إضافة عدد من الأحياء الجديدة إلى خريطة هدد مكة المكرمة 1447، ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات الهدد الجديدة خلال العام الجاري 2025.

وأبرز الأحياء العشوائية التي بدأت الجهات المعنية تنفيذ أعمال الهدد فيها، هي حي أجياد المصافي، وحي جرهم، وحي النكاسة، وحي السفلة أو المسفلة، وحي الكدوة، وحي جبل الشراشف، وحي كدي، وحي الحجون، وحي جبل النور، وحي الغسالة، وحي الرصيفة.