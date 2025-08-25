مجموعة الراجحي تطلق المشروع المعجزة الذي سيغير مفهوم السكن في مكة المكرمة

أعلنت مجموعة الراجحي المالية عن مشروع جديد سيعمل على تغيير تجربة السكن في مكة المكرمة، حيث وقعت اتفاقية مع شركة الرمز للعقارات وذلك من أجل تأسيس صندرق استثماري بقيمة 1.4 مليار ريال وذلك بهدف تطوير مشروع سكني فاخر في منطقة مكة المكرمة. وقالت مجموعة الراجحي المالية أنّ المشروع سيكون واحد من أكبر المشاريع السكنية التي يتم إنشائها في منطقة مكة المكرمة وذلك عند اكتمال بناؤه في الفترة القليلة القادمة حيث سيكون المشروع أحد مشاريع وجهة مسار التي يتم تنفيذها على الطريق الرابط بين مكة وجدة.

الراجحي تستعد لتغيير تجربة السكن في مكة المكرمة بشكل جذري وتطلق مشروع عملاق قيمته 1.4 مليار ريال

تهدف مجموعة الراجحي المالية من إنشاء هذا المشروع إلى تطوير قطاع العقارات حيث سيتم بناء برجين يصل ارتفاع كلُ منها إلى 35 طابقاً كما سيضم المشروع أكثر من 560 موقفاً للسيارات. وإضافة إلى ذلك سيحتوي المشروع عند اكتماله على 500 وحدة سكنية سيتم تخصيصها للبيع والإيجار بأسعار متفاوتة وذلك بحسب بيان الشركة. ويقع المشروع على مساحة كبيرة حيث يضم متنزهات ومناطق خضراء مخصصة للمشي وذلك من أجل تعزيز الاهتمام بالرياض وكذا رفع مستوى جودة الحياة في منطقة مكة والمملكة بشكل عام.

ويأتي هذا المشروع في ظل موجة كبيرة في المشاريع الاستثمارية والإنشائية ليس في مكة فقط وإنما في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حيث تشير الإحصائيات أنّ الميزانية الفعلية التي يتم رصدها من قبل الحكومة والشركات الخاصة والمستثمرين في المملكة للمشاريع الإنشائية تتجاوز سنوياً 200 مليار دولار. وتشهد المملكة تطوراً عمرانياً لافتاً خصوصاً في مناطق الرياض ومكة وغيرها من المناطق والمدن الأخرى.

معلومات عن المشروع:

-يقع في منطقة مكة المكرمة.

-يعتبر واحد من مشاريع وجهة مسار.

-يحتوي على 500 وحدة سكنية.

-يضم أكثر من 560 موقفاً للسيارات.

-تبلغ قيمة المشروع 1.4 مليار ريال.

أهمية المشروع وفوائده:

يمتلك هذا المشروع أهمية كبيرة حيث يقدم العديد من المنافع للسكان وللمملكة العربية بشكل عام وتتمثل فوائد هذا المشروع في الآتي:

-سيخفف المشروع من الضغط على قطاع العقارات والسكن في منطقة مكة.

-يوفر المشروع فرص وظيفية لكثير من المواطنين السعوديين.

-المساهمة في تطوير القطاع العقاري.

-المساهمة في رفع مستوى وجودة الحياة في مكة والمملكة.

-رفع الناتج المحلي الإجمالي.

-المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.