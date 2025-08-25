تتوج ولي العهد بكأس العالم لفريق فالكونز

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فالكونز يفوز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية في حفل ختامي مميز

في مدينة الرياض، شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025م. وتم تتويج “فريق فالكونز” الفائز بالبطولة وحصد الجائزة الكبرى بقيمة 7 ملايين دولار.

تصدر النادي المتوج ترتيب البطولة برصيد 5200 نقطة، وهي جزء من مجموع جوائز البطولة التي تجاوزت 70 مليون دولار، مما يجعلها أكبر جائزة في تاريخ الرياضات الإلكترونية عالميًا.

سمو ولي العهد -حفظه الله- يعزز دعمه للقطاع من خلال استراتيجية وطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بهدف بناء قطاع تنافسي عالمي مستدام وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

بدعم من سموه، انطلقت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بفكرة سعودية في عام 2023، وحققت نجاحًا كبيرًا. وتم تنظيم النسخة الثانية في 2025 بمستوى تنظيمي وتقني غير مسبوق.

المملكة تعزز مكانتها العالمية في القطاع من خلال تجربة فريدة مزجت بين المنافسة والابتكار، وسجلت نموًا كبيرًا في المبيعات والمشاهدة العالمية.

مع ختام البطولة، تستمر الرياض في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية، وتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل النجاحات العالمية للمملكة، مما يعزز خطط تطوير الرياضة والترفيه ويدفع بعجلة التحول الرقمي إلى مستويات جديدة.