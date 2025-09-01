اخبار السعوديه

أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في تعليم جدة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي

00

أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في تعليم جدة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي

انتظم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم جدة صباح اليوم الأحد، مع بداية العام الدراسي 1447هـ ، وسط استعدادات متكاملة من الخدمات التي عكفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة......

المزيد ...

اخبار السعوديه

الباحة في صيف السعودية 2025.. تجارب ممتعة تجمع بين التراث والمغامرة والهدوء

00

الباحة في صيف السعودية 2025.. تجارب ممتعة تجمع بين التراث والمغامرة والهدوء

تجمع الباحة (جوهرة الجنوب) بين التاريخ العريق والطبيعة الساحرة، لتمنح زوارها خلال صيف السعودية 2025، تجربة متكاملةً تمزج بين استكشاف القرى التراثية، والتجول في الأسواق الشعبية، وال......

المزيد ...