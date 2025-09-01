اخبار السعوديه

تتويج فهد بن جلوي بلقب الأبطال في نهاية بطولة آسيا وأوروبا للترايثلون
حادثة مأساوية داخل مفرمة لحوم.. فقد جزءًا كبيرًا من يده والدكتور "الحسون" يُحذّر
حادثة مأساوية داخل مفرمة لحوم.. فقد جزءًا كبيرًا من يده والدكتور "الحسون" يُحذّر
أمير نجران يبحث مع وزير “النقل” تنفيذ مشاريع المنظومة النقلية في المنطقة
أمير نجران يبحث مع وزير “النقل” تنفيذ مشاريع المنظومة النقلية في المنطقة
أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في تعليم جدة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي
انتظم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم جدة صباح اليوم الأحد، مع بداية العام الدراسي 1447هـ ، وسط استعدادات متكاملة من الخدمات التي عكفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة......
الباحة في صيف السعودية 2025.. تجارب ممتعة تجمع بين التراث والمغامرة والهدوء
تجمع الباحة (جوهرة الجنوب) بين التاريخ العريق والطبيعة الساحرة، لتمنح زوارها خلال صيف السعودية 2025، تجربة متكاملةً تمزج بين استكشاف القرى التراثية، والتجول في الأسواق الشعبية، وال......