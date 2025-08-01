ضرورة مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز آيفون
تكنولوجيا: ميتا تطلق تطبيق Edits لتحرير الفيديوهات القصيرة ومنافسة CapCut
تكنولوجيا: ميتا تطلق تطبيق Edits لتحرير الفيديوهات القصيرة ومنافسة CapCut...
تكنولوجيا: تسريب يظهر iPhone 17 Pro باللون الأبيض لأول مرة قبل الإطلاق الرسمى
تكنولوجيا: تسريب يظهر iPhone 17 Pro باللون الأبيض لأول مرة قبل الإطلاق الرسمى...
تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026 بسعر يبدأ من 1999 دولارًا
تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026 بسعر يبدأ من 1999 دولارًا...
تكنولوجيا: سلسة هواتف بيكسل من جوجل ستدعم الشحن اللاسلكى Qi2 عند إطلاقها
تكنولوجيا: سلسة هواتف بيكسل من جوجل ستدعم الشحن اللاسلكى Qi2 عند إطلاقها...