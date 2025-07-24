وزراء في الكابينيت: نتانياهو وزامير مع إنهاء الحرب واستئنافها مستبعد

يقدر وزراء في الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي أن "فرص استئناف الحرب بعد الصفقة المقبلة ضعيفة جدًا"، وقالوا إن "كلًا من رئيس الحكومة، بنيامين ​نتنياهو​، ورئيس الأركان، إيال زامير، يرغبان في إنهاء الحرب بعد تنفيذ الصفقة"، وذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11".

واوضح التقرير، إن طاقم التفاوض الإسرائيلي الموجود في قطر منذ أكثر من أسبوعين، يملك تفويضًا لبحث ترتيبات إنهاء الحرب مع الوسطاء. ولم تُسجَّل حتى الآن أي تفاهمات بهذا الشأن.

ونقل التقرير عن وزراء تحدّث معهم نتانياهو مؤخرًا، أنه أبدى رغبة في إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه في الوقت ذاته، تعهّد أمام الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بأن إسرائيل ستستأنف القتال إذا لم تتحقق أهداف الحرب. ومع ذلك، تسود قناعة لدى الجهات الرسمية في إسرائيل بأن أهداف الحرب – وعلى رأسها تقويض القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس – يمكن تحقيقها خلال تنفيذ الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حاليًا.

ونقل التقرير عن مصادر أمنية أن تآكل قدرات الجيش الإسرائيلي في غزة يشكل أحد الأسباب التي تدفع كلاً من نتانياهو وزامير إلى البحث عن مخرج يُنهي الحرب.

وذكرت تلك المصادر أن "رئيس الأركان قدّم لرئيس الحكومة تقييمًا دقيقًا لوضع القوات في الميدان، وهو أمر لا يمكن تجاهله"، وأضافت أن نتنياهو يدرك أيضًا وجود "رغبة لدى الجمهور الواسع بإنهاء هذا الحدث"، في إشارة إلى الحرب.

وأشارت القناة إلى أن الوسطاء مارسوا ضغوطًا على حركة حماس من أجل تقديم ردّ محدّث على المقترح المطروح، وأن إسرائيل تنتظر هذا الرد الذي من شأنه أن يحدّد مسار المفاوضات.

وذكر التقرير أن الاجتماع المقرّر غدًا الخميس بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، قد يُشير إلى محاولة أميركية لدفع إسرائيل نحو تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات.