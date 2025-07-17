شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل إصلاح هاتفك.. خطوات أساسية لحماية بياناتك وخصوصيتك والان مع تفاصيل الخبر

إصلاح الهاتف الذكي قد يبدو مهمة روتينية، شاشة مكسورة، بطارية لا تعمل، أو أعطال أخرى تدفعك إلى أقرب مركز صيانة، لكن تسليم هاتفك لأحد الفنيين قد يكون أخطر مما تتوقع، فالهاتف لم يعد مجرد جهاز، بل هو خزنة رقمية تحتوي على حياتك الشخصية والمهنية: صور، رسائل، حسابات بنكية، معلومات صحية، ومحادثات خاصة، وفي غياب الحذر، قد يجد شخص غريب طريقه إلى كل ذلك.

أولى الخطوات التي لا ينبغي إغفالها قبل تسليم الهاتف هي إنشاء نسخة احتياطية شاملة، هذه الخطوة تتيح لك لاحقًا حذف كل محتوى حساس من الجهاز دون خوف، ومن ثم استعادته بسهولة بعد الإصلاح.

مستخدمو أندرويد يمكنهم استخدام Google One أو أدوات النسخ الخاصة بالشركات المصنعة، أما مستخدمو iPhone فيعتمدون على iCloud أو iTunes، من المهم أيضًا نسخ التطبيقات التي تخزن بيانات بشكل منفصل، مثل واتساب وتيليجرام، إلى جانب التقاط صورة للشاشة الرئيسية لتسهيل ترتيب التطبيقات لاحقًا.

إزالة البيانات الحساسة من الهاتف قبل الإصلاح ليست خطوة اختيارية، بل ضرورة، والعديد من المستخدمين يتركون صورهم، ملفاتهم الخاصة، وحتى رسائلهم الشخصية في الهاتف، مما يعرضهم لخطر حقيقي.

من الأفضل نقل هذه البيانات إلى جهاز خارجي أو سحابة مؤمّنة، ثم حذفها من الهاتف، ولا تنسَ تسجيل الخروج من التطبيقات البنكية وتلك التي تحتوي على بيانات مهمة، مثل Google Drive، Dropbox، والملاحظات المحمية بكلمات مرور.

كإجراء إضافي، غير كلمة مرور قفل الشاشة إلى رمز مؤقت بسيط قبل تسليم الهاتف، ولا تستخدم نفس الرمز المعتاد، كما يفضل تعطيل ميزات الدخول البيومتري مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، فهذه الخصائص لا يمكن تغييرها لاحقًا إن تم اختراقها.

في هواتف أندرويد، من المفيد أيضًا تفعيل "وضع الضيف" أو إنشاء ملف مستخدم جديد يتيح للفنيين اختبار الهاتف دون الدخول إلى ملفاتك الشخصية أو تطبيقاتك، لكن لا توفر هواتف آيفون هذه الخاصية، لذلك يظل الخيار الأفضل هو حذف المحتوى الحساس مؤقتًا أو تسجيل الخروج منه.

ومن التفاصيل التي كثيرًا ما تغفل: إزالة شريحة الاتصال SIM وبطاقة الذاكرة الخارجية microSD قبل تسليم الهاتف، فهاتان القطعتان تحتويان على رسائل، جهات اتصال، وبيانات شخصية ليست ضرورية في عملية الإصلاح.

إذا لم تتمكن من حذف التطبيقات الحساسة، فعلى الأقل قم بإضافة طبقة حماية إضافية عبر قفل التطبيقات باستخدام أدوات مدمجة في الهاتف أو عبر تطبيقات أمان موثوقة، بعض الشركات مثل سامسونج توفر مجلدًا آمنًا يمكن استخدامه لإخفاء التطبيقات والملفات والصور، في حين تتيح إعدادات Screen Time في iOS قفل التطبيقات بكلمة مرور إضافية.

قبيل التوجه إلى مركز الصيانة، احرص على توثيق حالة الجهاز. التقط صورًا توضح شكل الهاتف من جميع الزوايا، بما في ذلك الشاشة، الهيكل الخارجي، والمنافذ، مع ملاحظة مستوى شحن البطارية وأي خدوش أو أضرار مسبقة، هذه الصور قد تكون ضرورية في حال حدوث أي خلاف بعد الإصلاح.

أصر دائمًا على الحصول على "بطاقة استلام" أو سجل رسمي من مركز الخدمة يتضمن تفاصيل العطل، حالة الهاتف، وأي ملحقات تم تسليمها معه، وإذا رفض المركز تقديم هذا المستند، فربما من الأفضل إعادة النظر في التعامل معه.

كذلك لا تتجاهل أهمية اختيار مركز صيانة موثوق، تجنب المحلات غير المرخصة أو التي تقدم خدمات رخيصة على حساب الأمان، الأفضلية دائمًا للمراكز المعتمدة من الشركات المصنعة أو تلك التي تتمتع بسمعة جيدة وشهادات موثوقة من العملاء السابقين.

ابق على تشغيل خاصية "العثور على الجهاز" سواء في iOS أو أندرويد، فهذه الخدمة قد لا تمنع دخول المتطفلين إلى تطبيقاتك، لكنها تمنحك قدرة على تتبع الجهاز، قفله عن بعد، أو حتى مسح بياناته نهائيًا في حال حدوث أي طارئ.

كذلك قد لا تتمكن من منع الأعطال، لكنك بالتأكيد قادر على منع تسريب أسرارك، فالحذر الرقمي اليوم لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة في عالم تزداد فيه الخصوصية هشاشة.