قضت محكمة العين بإدانة مواطن إماراتي بتهمة السب، وتغريمه 10 آلاف درهم حين شب خلاف بينه وبين المتهمة من جنسية عربية لم تكن تربطهما علاقة صداقة عبر الشبكة العنكبوتية.

غرامة مالية قاسية لمواطن إماراتي بسبب تصرف خادش للحياء مع سيدة في الشبكة العنكبوتية.. تفاصيل

وكانت السيدة أقامت دعوى على رجل مطالبة القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، لأنه سبها وهددها بألفاظ خادشه للشرف عبر الشبكة العنكبوتية، وقد دانته عن ذلك الفعل نيابة الأسرة بالعين.

وأوضحت المحكمة أن خطأ المتهم ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالسيدة، تمثل في ما أصابها من أضرار نفسية نتيجة الاعتداء بالسب والتهديد، فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وبناء عليه تقدر المحكمة التعويض المستحق للسيدة ب10 آلاف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمّت بها من السبّ والتهديد.