أخبار من السعودية.. الطقس في السعودية.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

أمطار غزيرة على جازان

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الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة على منطقة جازان.وشملت محافظات صبيا، وبيش، وأبو عريش، والداير، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.كان المركز الوطني للأرصاد نّبه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات بيش، والدرب، والفطيحة، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. ‏