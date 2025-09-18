مونديال طوكيو: ماكلافلين-ليفرون تسرق الأضواء وعيد ناصر ترفع غلة العرب

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : سرقت النجمة الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون الخميس الأضواء بتسجيلها ثاني أسرع توقيت في التاريخ في طريقها تحت الأمطار للفوز بذهبية سباق 400 م، الذي حلّت فيه البحرينية سلوى عيد ناصر ثالثة لتحرز الميدالية البرونزية وترفع غلّة العرب إلى 3 ميداليات بعد فضيتي المغربي سفيان البقالي ومواطنتها وينفريد يافي في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

سجلت ماكلافلين ليفرون، حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز الذي سيطرت عليه في السنوات الأخيرة، 47.78 ثانية، ماحية الرقم السابق لبطولة العالم الذي حققته التشيكوسلوفاكية يارميلا كرايتشيكوفا عام 1983 (47.99 ث).

وحلت حاملة اللقب والبطلة الأولمبية الدومينيكانية ماريليدي باولينو ثانية (47.98 ث) والبحرينية عيد ناصر ثالثة (48.19 ث) مع أفضل زمن لها هذا الموسم.

بعد سحقها الرقم الأميركي في نصف النهائي، بدت ابنة السادسة والعشرين جاهزة لإنجاز كبير في النهائي، وربما تهديد الرقم التاريخي للألمانية الشرقية ماريتا كوخ الصامد منذ أربعين عاما (47.60 ث) في كانبيرا.

تعابير الملاكمة

قالت ماكلافلين ليفرون التي أرجعت الفضل إلى مدربها بوب كيرسي بالانتقال من 400 م حواجز إلى 400 م "تعلق الأمر بأن أبقى مسترخية قدر الإمكان. في نهاية المطاف، لم يكن لقبي كي أدافع عنه، بل كان اللقب الذي يجب أن انتزعه".

تابعت "يستخدم بوبي تعابير الملاكمة دوما. قال +يجب أن تذهبي وتحصلي على الحزام، ليس لك ويجب أن تستحقينه+".

من جهتها، قالت عيد ناصر (27 عاما) لوكالة فرانس برس "كان السباق صعبا وممتعا في الوقت ذاته، وكنت أتوقع مثل هذا الأمر. حققت الكثير من التضحيات للوصول إلى هنا مع الكثير من التأرجح ولكن هذا جزء من الاستعراض ومن الجري، لذا أنا ممتنة".

تابعت حاملة ذهبية مونديال الدوحة 2019 وفضية لندن 2017 وفضية أولمبياد باريس 2024 "لم أتأثر بالامطار التي هطلت وكنت آمل في تحقيق مركز أفضل. أنا سعيدة جدا لأني تمكنت من اضافة ميدالية جديدة إلى قائمة الميداليات التي فزت بها سابقا".

سجاتي إلى نهائي 800 م

واصل العداء الجزائري جمال سجاتي نجاحه في سباق 800 م وبلغ النهائي بعدما سجل ثاني أسرع توقيت في مجموعته على مضمار مبلل بمياه الأمطار.

وعرف سجاتي (26 عاما)، الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 وفضية مونديال يوجين 2022، كيف يوفر طاقته في الأمتار الاخيرة وسجل توقيتا قدره 1:45.09 دقيقة بالتساوي مع الكندي ماركو أروب الذي تقدم عليه مع اجتياز خط النهاية.

قال الجزائري لوكالة فرانس برس "ستحدث مفاجآت في النهائي وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونحرز ميدالية ونفرّح العرب والشعب الجزائري".

وأضاف "يتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني مباشرة لذا لم يكن يتوجب عليّ بذل الكثير من الجهد لتوفير طاقتي للسباق النهائي، على أمل أن نفرح الجميع".

وفشل مواطنه سليمان مولا في بلوغ النهائي باحتلاله للمركز الاخير في مجموعته الثانية (1:46.82 د)، التي حلّ فيها الأميركي دونوفان برايزر، صاحب ذهبية مونديال الدوحة 2019، في المركز الثالث غير المؤهل إلى النهائي (1:43.82 د).

كما بلغت المغربية آسية رزيقي نصف نهائي السباق ذاته بعدما سجلت ثاني أسرع توقيت في مجموعتها الاولى خلف البطلة الأولمبية البريطانية كيلي هودجكينسون المرشحة الابرز للفوز.

وسجلت زريقي وقتا قدره 1:59.82 دقيقة مقابل 1:59.79 دقيقة هودجكينسون.

وفشلت البحرينية نيلي جيبكوسغي في التأهل بوصولها خامسة في المجموعة الثالثة (2:02.79 د.)، والمغربية سكينة حجي التي انهت مجموعتها الرابعة في المركز الاخير بعدما تعرضت لاصابة.

اخفاق روخاس وتألق كيبيناتشيبي

وفي ليلة الأمطار، أخفقت الفنزويلية يوليمار روخاس في إحراز لقب خامس تواليا في مسابقة الوثبة الثلاثية بعد حلولها ثالثة.

ومن أصل ست وثبات، كانت الأولى الأفضل لروخاس وبلغت 14.76 مترا، لتذهب الذهبية للكوبية ليانيس بيريس هرنانديس التي قفزت مرتين 14.94 مترا والفضية لتيا لافون من دومينيكا (14.89 م).

وبفضل أفضل رقم لهذه السنة، انتزع البوتسواني بوسانغ كولين كيبيناتشيبي ذهبية سباق 400 م بتسجيله 43.53 ثانية.

ومن الرمية الرابعة، حسم الترينيدادي كيشورن والكوت ذهبية مسابقة رمي الرمح (88.16 مترا).

اضاف ابن الـ 32 عاما المعدن الاصفر الى سجله الذي يتضمن فوزه بذهبية أولمبياد لندن 2012 وبرونزية ريو 2016.

وحافظ الأميركي نواه لايلز على آماله في معادلة رقم اسطورة سباقات السرعة الجامايكي اوسين بولت القياسي بأربعة ألقاب عالمية تواليا في سباق 200 م مسجلا أسرع زمن هذا العام (19.51 ثانية) في نصف النهائي.

انطلق الأميركي ابن الـ 28 عاما ببراعة عبر خط النهاية في الملعب الوطني، محسّنا رقمه السابق البالغ 19.63 ثانية، والذي حققه في التجارب الأميركية.