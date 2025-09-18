الأردن يدين توسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدن الملك الأردني عبد الله الثاني ، اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025 ، توسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة ، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ملك الأردن مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، في قصر بسمان الزاهر في العاصمة الأردنية عمان.

وأعرب الزعيمان عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الزعيمان حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وإدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وحذر ملك الأردن من خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

وتم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وأهمية تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات.

وشدد الزعيمان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة لاستعادة أمنها واستقرارها.

المصدر : وكالات