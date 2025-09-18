الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، ظهر اليوم الخميس، في مقر فرع الرابطة بمدينة الرياض، رئيس وزراء جمهورية السودان، البروفيسور كامل إدريس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين، بما يخدم القضايا المشتركة ويدعم الجهود الإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

