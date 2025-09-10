أخبار السودان اليوم

أشعلت مودل وعارضة أزياء سودانية, حسناء مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بصور قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المودل الحسناء وجن مجدي, بنشر صور لها من إجازة ببورتو السخنة, على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر بمصر. وظهرت “وجن”, خلال الصور التي قامت بنشرها بإطلالة …...
شاهد بالصور.. القوات المسلحة تتمدد والمليشيا تتقهقر.. خريطة تظهر سيطرة الجيش والقوات المساندة له على ربوع أرض الوطن والدعم السريع يتمركز في رقعة صغيرة بدارفور
أبرزت صور من خرائط متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تمدد القوات المسلحة السودانية, في جميع المدن من شرق وشمال وجنوب البلاد حتى مناطق ومدن بغرب السودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد بسط الجيش والقوات المساندة له أبرزها القوات المشتركة, ولواء البراء بن مالك. صور الخرائط أظهرت تمدد الجيش مقابل تقهقر واضح لمليشيا …...
شاهد بالصور والفيديو.. شاب سوداني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بزواجه من حسناء تونسية وساخرون: (لقد فعلها وخان بنات وطنه)
أشعل شاب سوداني, مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بصور تم تداولها على نطاق واسع جاءت من لحظات إكماله مراسم زواجه من فتاة من إحدى الجنسيات العربية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب السوداني, “الوسيلة”, تزوج من فتاة تونسية, الجنسية لفتت أنظار المتابعين بجمالها الملفت. مراسم الزواج أقيمت في طقوس رائعة ظهر فيها العريس وهو …...
شاهد بالصورة.. محترف الهلال يعود لمعسكر فريقه ويعتذر لجماهير النادي: (لم يكن لدي أي نية لإيذاء المشجعين وأدرك أيضا أن بعض سلوكي لم يكن الأنسب)
شهد معسكر فريق الهلال السوداني, المقام بالعاصمة التنزانية, “دار السلام”, وصول أحد محترفي الهلال, وذلك بعد رفضه الإنضمام للمعسكر ورغبته في مغادرة الفريق. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجناح المالي, “آداما كوليبالي”, فاجأ الجميع بعودته لمعسكر الفريق, للانخراط في التدريبات رفقة زملائه. وكتب كوليبالي, رسالة اعتذار لجمهور فريقه عبر إحدى حساباته على مواقع …...
شاهد بالفيديو.. أطربت جمهور الزعيم.. السلطانة هدى عربي تغني للمريخ وتتغزل في موسيقار خط وسطه (يا يمة شوفوا حالي مريخابي سر بالي)
تناقلت صفحات لمحبي نادي المريخ السوداني, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو نال إعجاب جمهور الفريق الملقب بزعيم الكرة السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حمل المقطع دندنة للفنانة الشهيرة هدى عربي, أطربت جمهور الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي. سلطانة الطرب, تغنت بأغنية لنادي المريخ, وتغزلت في موسيقار خط وسطه السابق …...