الكولومبيون سيتمكنون قريبًا من الادخار بالعملات المستقرة عبر تطبيق MoneyGram الجديد

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 10:47 مساءً - تستعد شركة MoneyGram لإطلاق تطبيق المدفوعات الرقمية الخاص بها في كولومبيا، ما سيتيح للمستخدمين المحليين وسيلة للادخار بعملات مستقرة مقوّمة بالدولار الأمريكي، في ظل استمرار ضعف قيمة البيزو الكولومبي.

تعتمد خدمة الكريبتو من MoneyGram على شبكة Stellar وتستفيد من Crossmint لحلول الحفظ الذاتي، ما يمكّن المستخدمين من تخزين عملة USD Coin المُرمزة (USDC) وتحويلها دوليًا في غضون ثوانٍ تقريبًا.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قالت الشركة إن كولومبيا تُعد "السوق المثالية للإطلاق"، مشيرة إلى أن العائلات الكولومبية تتلقى أكثر من 22 ضعف الأموال التي ترسلها إلى الخارج.

وأضافت: "بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم، يُعد إرسال الأموال عبر الحدود شريان حياة: لدعم الأحبة في الوطن، وتغطية احتياجات أساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم، إضافة إلى تمويل الأعمال والاستقرار المالي على المدى الطويل".

سيُغني هذا التكامل السكان المحليين عن الحاجة إلى زيارة الفروع الفعلية لـ MoneyGram لاستلام الأموال نقدًا، إذ سيكون بإمكانهم الآن الاحتفاظ بها كـ USDC مباشرة داخل التطبيق. ويوفّر ذلك لهم وسيلة لتخزين أموالهم بعملة أكثر استقرارًا، خاصة مع تراجع البيزو الكولومبي بنسبة تقارب 12% أمام الدولار منذ أوائل أبريل، وفق بيانات Google Finance.

وسيتعين على المستخدمين زيارة مواقع MoneyGram فقط عندما يرغبون في استبدال USDC بالبيزو الكولومبي وسحبه نقدًا للاستخدام.

كما أشارت MoneyGram إلى أن المستخدمين قد يتمكنون في المستقبل القريب من الحصول على حوافز على ودائعهم من خلال حلول الادخار المدمجة بالتطبيق.

وتتوفر خدمة الكريبتو الخاصة بـ MoneyGram عبر متجري Apple App Store وGoogle Play Store، لكن يجب على الكولومبيين أولًا الانضمام إلى قائمة انتظار ليتم اعتماد حساباتهم.

وتُعد الشركة منافسًا رئيسيًا لـ Western Union، إذ تمتلك أكثر من 500,000 موقع بيع بالتجزئة حول العالم، وتقول إن لديها أكثر من 5 مليارات "نقطة وصول رقمية"، ما يجعلها من أكثر شبكات الدفع الرقمية انتشارًا عالميًا.

USDT لا يزال الملك في كولومبيا

قال خوسيه لويس غارسيا، عضو في مجموعة بيتكوين على تيليغرام في كولومبيا، لصحيفة كوينتيليغراف إن تحويلات Tether المُرمز (USDT) لا تزال تهيمن على نشاط الكريبتو المحلي، خصوصًا عبر منصة التداول من نظير إلى نظير التابعة لـ Binance.

وأشار غارسيا إلى أن تطبيق El Dorado P2P يُستخدم أيضًا على نطاق واسع في كولومبيا، حيث يتيح للمستخدمين تحويل USDT على شبكة Tron.

تجدر الإشارة إلى أن المعروض من USDT على شبكة Tron تجاوز 80 مليار دولار في يونيو الماضي، بفضل سرعته وتكاليفه المنخفضة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتحويل "الدولارات الرقمية" في الدول النامية.

انخفاض عدد التجار الذين يقبلون البيتكوين في كولومبيا

تُظهر بيانات BTCMaps أن عدد التجار الذين يقبلون البيتكوين في كولومبيا انخفض إلى 62 تاجرًا، بعد أن كان 106 في سبتمبر 2023.

ومن أبرز المغادرين MIND Crypto Caffe Medellín، الذي كان يقع سابقًا في قلب حي "إل بوبلادو"، أكثر أحياء ميديلين جذبًا للسياح. وتُظهر صور منشورة على منصة X في مايو 2024 عملية تفكيك المكان.