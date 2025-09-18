انتقاد غياب العوائد في البيتكوين يكشف عن "امتياز مالي غربي"

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 09:38 مساءً - يرى المحلل الاقتصادي الكلي لوك غرومن أن عدم توليد البيتكوين لعوائد بشكل طبيعي ليس نقطة ضعف، بل هو ما يجعله مخزنًا أكثر أمانًا للقيمة.

غرومن في حديثه مع ناتالي برونيل على بودكاست Coin Stories يوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول المنتقدين الذين يرفضون البيتكوين (BTC) لعدم منحه عوائد مثل غيره من الأصول:

"إذا كنت تجني عوائد، فأنت تتحمل مخاطر". وأضاف: "أي شخص يقول ذلك يُظهر امتيازه المالي الغربي".

وأشار غرومن إلى انهيار منصة التداول FTX في نوفمبر 2022 كمثال، قائلًا: "أتعرفون، عندما كنتم تقومون بالتحصيص على FTX كنتم تحققون عائدًا... كيف انتهى الأمر؟".

ناتالي برونيل في حوار مع لوك غرومن عبر بودكاست Coin Stories. المصدر:

وأضاف: "أموالك في البنك تحقق فائدة أو عائدًا لأنك في مجتمع رأسمالي تتحمل المخاطر. الجميع يعتقد أن هذه أموالهم في البنك، لكنها في الحقيقة أموال البنوك".

نموذج إثبات الحصة في الإيثر جذّاب للمستثمرين

تأتي هذه التصريحات في ظل المقارنة المستمرة بين البيتكوين والإيثر (ETH)، حيث يؤكد مؤيدو الإيثريوم أن نموذج إثبات الحصة (Proof-of-Stake) الذي يتيح للمستخدمين كسب مكافآت عبر التحصيص يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين التقليديين من البيتكوين.

وكما تدفع البنوك فوائد لجذب الودائع وتعزيز قدرتها على الإقراض، يحصل حاملو الإيثر على مكافآت مقابل تحصيص عملاتهم، ما يساهم في تنشيط وتأمين المدققين على الشبكة.

وقال نصار أشقر، مدير الإستراتيجية في منصة CoinW، إن العملاء المؤسسيين باتوا يخصصون جزءًا متزايدًا من أصول الخزينة للإيثر نظرًا لإمكاناته في توليد العوائد ودوره في أنظمة ترميز الأصول (tokenization).

وبحسب بيانات StrategicETHReserve، تمتلك الشركات المدرجة علنًا في الخزينة نحو 4.13% من إجمالي المعروض من ETH، أي ما يعادل نحو 23.01 مليار دولار وقت النشر.

حجج لصالح البيتكوين

ورغم أن البيتكوين لا يُشترى بغرض تحقيق عوائد، فإنه يتمتع بالعديد من المزايا التي تجذب المستثمرين، مثل اعتباره أداة تحوط ضد التضخم، وسيطرة الحكومات، وعدم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى كونه مخزنًا للقيمة يُعرف عادةً باسم "الذهب الرقمي".

وبحسب بيانات BitcoinTreasuries.NET، تحتفظ الخزائن العامة من البيتكوين بحوالي 119.65 مليار دولار وقت النشر.

ورغم أن البيتكوين لا يدعم التحصيص بشكل أصيل، فإن حامليه لا يزال بإمكانهم تحقيق عوائد من خلال منصات الإقراض المركزية، أو عبر البيتكوين الملفوف (WBTC) على شبكة الإيثريوم، بالإضافة إلى شبكات مرتبطة بالبيتكوين مثل Babylon وStacks.