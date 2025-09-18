مستثمر "Diamond hand" يحول 1000 دولار إلى مليون دولار مع وصول BNB إلى 1000 دولار

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 04:47 مساءً - حوّل مستثمر طويل الأمد في العملات المشفرة مبلغًا قدره 1000 دولار إلى مليون دولار، في دلالة على العوائد الكبيرة لاستراتيجيات الاحتفاظ الطويلة بالأصول الرقمية.

فقد تمكن حامل العملة المعروف بـ"diamond hand" من تحويل استثماره الأولي البالغ 1000 دولار في عملة BNB إلى أكثر من مليون دولار، مسجلًا عائدًا بمقدار 1000 ضعف خلال ثماني سنوات.

وبحسب بيانات منصة Lookonchain، اشترى المستثمر حصته مقابل 1000 دولار فقط عندما كان سعر توكن BNB، التابع لمنظومة بينانس، يقارب دولارًا واحدًا عام 2017.

ورغم هذا العائد الهائل، يواصل المتداول الاحتفاظ بتوكيناته بدلًا من جني الأرباح، وفقًا لبيانات منصة Nansen لتحليلات البلوكتشين.

عائدات محفظة “0x850” التاريخية من التوكنات. المصدر: Nansen

يأتي هذا الربح البالغ قرابة مليون دولار مع صعود عملة BNB إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1005 دولارات يوم الثلاثاء، بحسب بيانات Cointelegraph، ما يعكس تزايد توقعات المستثمرين بقدوم موسم العملات البديلة.

مخطط BNB/USD (يومي). المصدر: Cointelegraph

قبل ثلاثة أسابيع، توقّع راؤول بال، مؤسس ومدير شركة Global Macro Investor، أن سوق الكريبتو في "غرفة الانتظار" قبل دخول مرحلة جديدة من اكتشاف الأسعار، والتي قد تمتد إلى الربع الأول أو الثاني من عام 2026.

وقال في منشور على X بتاريخ 29 أغسطس: "تشير تحليلاتنا (إحصائيًا) إلى أن الدورة قد تمتد حتى الربع الأول من 2026 وربما الربع الثاني، بفعل بطء دورة الأعمال الذي يفرض المزيد من السيولة لفترة أطول".

الارتفاع التاريخي لـBNB مدفوع بفائدته الأصلية

ساهمت عدة عوامل نمو في وصول BNB إلى مستوى قياسي جديد أعلى من 1000 دولار، وعلى رأسها "فائدته الأصلية"، وفقًا لـمروان كوادرِي، رئيس التمويل اللامركزي ومدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في BNB Chain.

وقال كوادرِي لـCointelegraph: "BNB توكن فريد من نوعه بفائدة متزايدة في البورصات المركزية، ويشهد طلبًا أكبر من المستثمرين المؤسسيين بفضل الزخم المتنامي لشركات الخزائن الرقمية (DATs) التي تركز على أصول عالية الجودة مثل BNB".

وأضاف: "[BNB] يواصل تحقيق نمو قوي: مزيد من المطورين، مزيد من البروتوكولات، مزيد من رأس المال، مزيد من المستخدمين"، معتبرًا أن ذلك يخلق "حلقة نمو متسارعة للشبكة والتوكن الأصلي".

وقال تشانغبينغ تشاو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبينانس، في منشور على X يوم الخميس: "رؤية #BNB ينتقل من سعر 0.10 دولار في الطرح الأولي قبل 8 سنوات إلى 1000 دولار اليوم أمر يعجز الكلام عن وصفه". وأضاف: "واجهنا تحديات على الطريق، لكننا عملنا بجد، وبنينا، وتمسكنا".