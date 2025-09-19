دوري أبطال أوروبا: سيتي يستهل مشواره القاري بانتصار مقنع على نابولي

الرياص - اسماء السيد - بروج (بلجيكا) : استهل مانشستر سيتي الإنكليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصار مقنع على نابولي الإيطالي منقوص العدد 2 0 الخميس، في مواجهة شهدت عودة البلجيكي كيفن دي بروين إلى ملعبه القديم وسط احتفاء جمهوره السابق به.

سجّل لأصحاب الأرض النروجي إرلينغ هالاند (56) والبلجيكي جيريمي دوكو (65).

ووصل العملاق النروجي إلى هدفه الخمسين في 49 مباراة خاضها في دوري الأبطال مع سالزبورغ النمسوي وبوروسيا دورتموند الألماني وسيتي، وأصبح بذلك أسرع لاعب بلوغا هذا العدد من الأهداف في تاريخ البطولة.

ولعب بطل الدوري الإيطالي منقوصا بعد طرد قائده جوفاني دي لورنتسو لإعاقته هالاند المنفرد (21).

دانت الأفضلية لسيتي استحواذا في بداية المباراة من دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى نابولي، باستثناء تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء للهولندي تيجاني رايندرس، حوّلها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش ببراعة إلى ركنية (9).

وشهدت الدقيقة 21 منعرجا بعد طرد دي لورنتسو لإعاقته المنفرد هالاند من على مشارف منطقة الجزاء، ببطاقة حمراء مباشرة وجهها إليه الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

ولإعادة الأمور إلى نصابها على صعيد التنظيم الدفاعي، أقحم أنتونيو كونتي مدرب نابولي، المدافع الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا بدلا من دي بروين، وسط تصفيق حار من طرف مشجعي سيتي تحية لنجمهم السابق (26).

لكن هذا التعديل لم يحل دون إحكام سيتي سيطرته بشكل كامل بحثا عن هدف التقدم، وكان قريبا من ذلك في أكثر من مناسبة، أولها برأسية هالاند من مسافة قريبة والتي علت المقص الأيمن بقليل، بعد عرضية رايندرس من الجهة اليسرى (24).

وتحمّل ميلينكوفيتش سافيتش وحيدا عبء ضغط بطل إنكلترا 10 مرات، الرهيب، فتصدّى ببراعة تامة لرأسية نيكو أورايلي (41) إلى يمينه، ثم لرأسية غفارديول في الزاوية عينها (41).

وأنقذ قائد نابولي ماتيو بوليتانو فريقه، بعدما حوّل مسار تسديدة رايندرس من داخل المنطقة في طريقها إلى الشباك، قبل سيطرة الحارس الصربي عليها من على خط المرمى (45+2).

وكسر هالاند صمود الضيوف وتكتلهم الدفاعي، بعدما أسكن الكرة برأسية من مسافة قريبة في الزاوية العليا اليمنى، مستفيدا من تمريرة ساقطة خلف الدفاع حملت توقيع فودن من على مشارف المنطقة (56).

وأنهى دوكو الأمور بعد مجهود فردي اخترق من خلاله منطقة جزاء نابولي من الجهة اليسرى، متخطيا أكثر من لاعب، قبل إيداع الكرة الزاوية الأرضية اليمنى (65).

وحقق سيتي بهذه النتيجة، انتصاره الثالث تواليا على نابولي، علما أنهما تواجها في دوري الأبطال ست مرات، مقابل تعادل وانتصار واحد لبطل إيطاليا يعود إلى موسم 2011 2012.

وفي مباراة أخرى قلب أينتراخت فرانكفورت الألماني تأخره أمام غلطة سراي التركي 0 1 إلى انتصار 5 1.