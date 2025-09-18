الجرائم الإلكترونية محور أحداث ولد بنت شايب.. وهذا موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - أطلق القائمون على مسلسل "ولد بنت شايب" البرومو الرسمي للعمل الجديد الذي يقوم ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي والفنانة ليلى أحمد زاهر، تمهيداً لانطلاق عرضه على منصة watch it الرقمية ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، حيث تقرر عرض الحلقتين الأولى والثانية معاً كافتتاحية للمسلسل، على أن يعرض بعد بواقع حلقة أسبوعياً.
مسلسل "ولد بنت شايب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتأتي طبيعة شخصياته كالتالي: أشرف عبدالباقي في دور رجل مسن متقاعد، فيما تقدم إنتصار شخصية خادمة تعيش معه، بينما يؤدي نبيل عيسى دور رجل أعمال محتال متخصص في تجارة العملات المشفرة، أما ليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني فيظهران خلال الأحداث يعملان داخل شركة نبيل عيسى.
وعلى جانب السينما، يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يشارك في بطولته إلى جانب: محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، محمد شاهين، ناهدالسباعي، هنادي مهنى، إنتصار، علي صبحي، إسماعيل فرغلي، ميشيل ميلاد، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي.
ملامح القصة من البرومو الرسميوكشف البرومو الستار عن الخطوط العريضة للأحداث، والتي تدور في إطار تشويقي، حيث يسلط الضوء على على خطر العملات المشفرة مثل البيتكوين، مع توجيه رسالة ضمنية حول تأثير التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية على الأفراد والمجتمع، وظهر أشرف عبدالباقي فى البرومو بشخصية رجل متقاعد، حيث يعيش في فيلته مع خادمته وتتغير أجواء حياته بشكل مفاجئ عند دخول شابين في محاولة سرقة المنزل.
View this post on Instagram
A post shared by WATCH IT (@watchit)
أول تجربة إخراجية لـ زينة أشرف عبدالباقي في الدرامامسلسل "ولد بنت شايب" من بطولة: أشرف عبدالباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، إنتصار، مروان المسلماني فيما تظهر الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف، والعمل قصة محمد بركات، والسيناريو والحوار لأحمد الشماع والسيد عبدالنبي، فيما تتولى الإخراج زينة أشرف عبدالباقي في أولى تجاربها بالدراما التلفزيونية، بعد أن قدمت تجربتها السينمائية الأولى في فيلم "مين يصدق".
حضور مستمر في الدراما بعد غيابيستمر أشرف عبدالباقي فى حضوره القوي بالدراما خلال الفترة الأخيرة، بعد عودته بدور رئيسي في مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بعد غياب سنوات، حيث شارك في بطولته إلى جانب: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.
