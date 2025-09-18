 دراما رمضان 2026.. نيللي كريم تحسم موقفها النهائي وتضع شروطًا للمشاركة  

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - حسمت الفنانة نيللي كريم موقفها من المشاركة في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2026، مؤكدة بأنها لن تتواجد على الساحة الدرامية خلال السيزون المنتظر ، إلا إذ عرض عليها سيناريو جيد ويشترط أن يكون مكون من 30 حلقة .

تجربة المسلسلات القصيرة

وتطرقت نيللي كريم، خلال لقائها مع كاميرا برنامج " إي تي بالعربي"، إلى الحديث عن تجربتها في موسم رمضان الماضي، والذي قدمت خلاله مسلسل "إخواتي"، ورغم إعجابها الشديد بالعمل وحبكته الدرامية إلا أنها لن تكرر المشاركة في أي عمل رمضاني مرة أخرى مكون من 15 حلقة ، واستطردت قائلة " مش بحب أشتغل 15 حلقة في رمضان تاني، السنة اللي فاتت كانت تجربتي الأولى مع الأعمال الـ 15 حلقة وكانت تجربة لذيذة، بس أحب أقدمها في الأوف سيزون".

رغبة التأثير

وأضافت أنها تفضل أن يكون لديها حضور مؤثر في عمل درامي مكون من 30 حلقة، ولكن يشترط أن يكون النص مهيأ لكي يتحمل هذا العدد من الحلقات، " لازم الورق يستحمل انه 30 حلقة"، خاصة وأنها حريصة بصورة كبيرة على أن كل عمل تقدمه يكون على مستوى درامي قوي.

وتابعت:" من سنة 2013 منذ بدايتي في مسلسل ذات، كل الأعمال اللي قدمتها كانت تستحق تكون 30 حلقة وبها دراما قوية، ولازم كل حلقة تكون أحسن من اللي قبلها".

نشاط سينمائي

أما على الصعيد السينمائي، فتنتظر النجمة نيللي كريم عرض فيلمها الجديد "جوازة ولا جنازة"، يوم 24 سبتمبر بجميع دور العرض المصرية، ويوم 25 سبتمبر بدور العرض في مختلف أنحاء الوطن العربي. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معاً في وجهة ساحرة، استعداداً لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

ويشارك في البطولة عدد آخر من النجوم وهم: شريف سلامة ، لبلبة وإنتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم .

وسيكون لـ " نيللي" مشاركة أيضاً في فيلم" عيد ميلاد سعيد" وهو فيلم افتتاح الدورة الـ الثامنة لمهرجان الجونة والتي ستعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر- 2025،

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بيوم ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

سيعرض الفيلم بحضور مخرجته سارة جوهر، والكاتب والمنتج التنفيذي محمد دياب، بجانب أبطال الفيلم ومنتجيه.

