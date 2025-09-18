انت الان تتابع خبر الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وتابعت، ان "وزير الخارجية عبر ترحيبه بالسفير الجديد وتمنياته له بالنجاح في مهام عمله"، مؤكداً "استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لعمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بما يعزز الشراكة بين الجانبين".