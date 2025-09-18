أنغام تحمس جمهورها لمفاجأة ضخمة في حفلها الأول بعد عودتها من رحلة العلاج

أنغام تحمس جمهورها: تفتكروا إيه المفاجأة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - تواصل الفنانةالتحضيرات الخاصة بحفلها الغنائي الأول بعد عودتها من رحلة علاج بالخارج، وتعرضها لأزمة صحية شديدة في أغسطس الماضي، حيث تلتقي جمهورها على مسرح رويال ألبرت هول الشهير في العاصمة البريطانية لندن، يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر.وأكدت أنغام، أنّ الحفل المرتقب، سيشهد مفاجأة لأول مرة من نوعها في حفلاتها الغنائية، إذ أنها لم تكشف عنها بعد، فيما حمست جمهورها لها، حيث نشرت صورة نوتة موسيقية عبر حسابها على "انستغرام"، وعلقت عليها بقولها: "محضرة لكم مفاجأة لأول مرة في حفلة لندن.. تفتكروا إيه؟".وفي سياق آخر، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عرض حفل أنغام في لندن، على الهواء مباشرة، عبر قناة "إم بي سي مصر"، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.وكان الإعلامي عمرو أديب، مُقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي" قد أشار إلى إمكانية حضوره حفل أنغام في لندن، على غير عادته، حيث قال في وقت سابق، "سعدت جدًا عند علمي بأن حفلها المرتقب في لندن مازال قائمًا، ووارد جدًا أعمل حاجة أنا مبعملهاش؛ هقولكم على سر أنا مبحضرش حفلات مزيكا؛ ليه؟، لأني دائمًا موجود في الكواليس بسمع وأحضر البروفات بحكم عملي".وأكمل: "ولكن جديًا احتمال أقطع تذكرة وأذهب إلى لندن وأقعد وأتفرج وأسقف لأنغام، حمد الله على السلامة، صوت مصر، بنحبك كلنا لأنك محترمة وتحترمين جمهورك، وتقدمي فن جميل وعظيم، فأغانيها تحرض على الحب، عايز تعيش قصة حب اسمع أنغام، فهي قيمة عظيمة".عادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، يوم 25 أغسطس الماضي، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيسًا حميدًا من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.وقد حرصتخلال فترة علاجها في المستشفى على طمأنة جمهورها ومحبيها، من خلال إرسال رسائل متقطعة عبر المقربين منها خاصة الإعلامي محمود سعد الذي كان حريصاً على الكشف عن تطورات حالة أنغام الصحية بشكل دوري من خلال منشورات عبر الفيسبوك أو الظهور ببث مباشر؛ ليتحدث عن التطورات، وكان دائمًا ما يؤكد أن أنغام تتحسن تدريجيًا، وأنها تثق في تجاوز هذه الأزمة بقوة وإصرار.

