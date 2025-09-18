الاقتصاد

سعر سهم باراماونت جلوبال (PARA) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم باراماونت جلوبال (PARA) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-09-2025 1/2
  • سعر سهم باراماونت جلوبال (PARA) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم باراماونت جلوبال (PARA) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-18 11:40AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • ارتفاع سعر سهم باراماونت جلوبال PARAMOUNT GLOBAL (PARA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة.
  • توقعات بصعود سعر السهم خلال التداولات القادمة، خاصة مع استقراره أعلى سعر 243.40$.
  • تستهدف التوقعات أولى مستويات المقاومة عند سعر 268.40$.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم باراماونت جلوبال PARAMOUNT GLOBAL (PARA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المحوري 243.40$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 243.40$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 268.40$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا