سعر سهم باراماونت جلوبال (PARA) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-09-2025

ارتفع سعر سهم باراماونت جلوبال PARAMOUNT GLOBAL (PARA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المحوري 243.40$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 243.40$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 268.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد