شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم دولار جنرال (DG) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 18-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-18 11:41AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر سهم شركة دومينوز بيتزا DOMINO'S PIZZA INC (DPZ) الهبوط خلال تداولاته اللحظية القادمة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 458.30$، ليستهدف مستوى الدعم 419.10$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط